Тюкавин о травме: «Самочувствие нормальное, но не уверен, что все обойдется»

Константин Тюкавин оценил свою травму, полученную в матче РПЛ с «Ростовом» (1:1).

Сообщалось , что есть вероятность повреждения у форварда «Динамо » крестообразной связки. — Как самочувствие? — Нормально. — Все нормально будет? — Через какое‑то время. — Сильно тебя задело? — Да. — Что говорят доктора? — Завтра пройдем медобследование. — Есть ощущение, что все обойдется? — Не уверен, — сказал Тюкавин .