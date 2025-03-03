Тюкавин о травме: «Самочувствие нормальное, но не уверен, что все обойдется»
Константин Тюкавин оценил свою травму, полученную в матче РПЛ с «Ростовом» (1:1).
Сообщалось, что есть вероятность повреждения у форварда «Динамо» крестообразной связки.
— Как самочувствие?
— Нормально.
— Все нормально будет?
— Через какое‑то время.
— Сильно тебя задело?
— Да.
— Что говорят доктора?
— Завтра пройдем медобследование.
— Есть ощущение, что все обойдется?
— Не уверен, — сказал Тюкавин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости