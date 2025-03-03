Экс-судья Федотов о падении Тюкавина: «Левников правильно не назначил пенальти. Мяч не идет в зону борьбы Осипенко и Кости, нет влияния на игровую ситуацию»

Игорь Федотов объяснил, почему «Динамо» не дали пробить пенальти «Ростову».

«Ростов » дома сыграл вничью с «Динамо » (1:1).

Константин неудачно приземлился на ногу в результате единоборства с защитником Максимом Осипенко в штрафной южан. Судья Кирилл Левников не усмотрел нарушения. Сообщалось , что у Тюкавина подозрение на повреждение крестообразной связки правого колена.

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил : «Это пенальти по правилам. По трактовкам, которые доносятся до наших судей, – нет».

«Правильно не назначил 11-м удар в ворота команды «Ростов» [Левников].

Мяч не идет в зону борьбы Осипенко и Тюкавина. Нет влияния на игровую ситуацию», – пояснил экс-судья Федотов .

😰 Ужас, у Тюкавина подозрение на кресты. Ждем вердикта...