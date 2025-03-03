Экс-судья Федотов о падении Тюкавина: «Левников правильно не назначил пенальти. Мяч не идет в зону борьбы Осипенко и Кости, нет влияния на игровую ситуацию»
Игорь Федотов объяснил, почему «Динамо» не дали пробить пенальти «Ростову».
«Ростов» дома сыграл вничью с «Динамо» (1:1).
Константин неудачно приземлился на ногу в результате единоборства с защитником Максимом Осипенко в штрафной южан. Судья Кирилл Левников не усмотрел нарушения. Сообщалось, что у Тюкавина подозрение на повреждение крестообразной связки правого колена.
Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин заявил: «Это пенальти по правилам. По трактовкам, которые доносятся до наших судей, – нет».
«Правильно не назначил 11-м удар в ворота команды «Ростов» [Левников].
Мяч не идет в зону борьбы Осипенко и Тюкавина. Нет влияния на игровую ситуацию», – пояснил экс-судья Федотов.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
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