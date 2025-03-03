Канчельскис о «Спартаке»: «С «Оренбургом» были большие проблемы, самый опасный момент в 1-м тайме был у гостей. Но раз москвичи выиграли, давайте сейчас закончим чемпионат и отдадим им медали»

Андрей Канчельскис иронизирует по поводу чемпионства «Спартака».

Красно-белые дома обыграли «Оренбург» (2:0) в 19-м туре Мир РПЛ и сравнялись по очкам с «Краснодаром» и «Зенитом» – 40.

«У Спартака» в матче с «Оренбургом » были большие проблемы. Самый опасный момент в первом тайме был у гостей.

Но раз москвичи выиграли, давайте сейчас закончим чемпионат и отдадим им медали. Самое главное, что «Спартак» победил и взял три очка», – сказал бывший полузащитник сборной России.