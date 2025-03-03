Канчельскис о «Спартаке»: «С «Оренбургом» были большие проблемы, самый опасный момент в 1-м тайме был у гостей. Но раз москвичи выиграли, давайте сейчас закончим чемпионат и отдадим им медали»
Андрей Канчельскис иронизирует по поводу чемпионства «Спартака».
Красно-белые дома обыграли «Оренбург» (2:0) в 19-м туре Мир РПЛ и сравнялись по очкам с «Краснодаром» и «Зенитом» – 40.
«У Спартака» в матче с «Оренбургом» были большие проблемы. Самый опасный момент в первом тайме был у гостей.
Но раз москвичи выиграли, давайте сейчас закончим чемпионат и отдадим им медали. Самое главное, что «Спартак» победил и взял три очка», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости