Яковлев о «Спартаке»: «Сделали упор на этот сезон, хотят стать чемпионами. 0:3 с «Зенитом» не стоит внимания, можно сопернику отдать преимущество, чтобы думал: «Тогда их обыграли и сейчас сделаем»

Павел Яковлев оценил шансы «Спартака» на чемпионство.

«Сейчас все соперники – серьезные, не будет легко ни с кем, это надо признать. Сейчас отличный шанс подняться выше, оказаться на одном уровне с другими лидерами, дальше будет полегче. Я не сомневаюсь, что у «Спартака» все для этого есть, плюс за трансферами, которые команда сделала, будет интересно понаблюдать в сезоне, как они будут взаимодействовать.

Подписание Пабло Солари, аргентинского футболиста, которому будет проще адаптироваться, потому что есть Барко в команде. Думаю, «Спартак» действительно сделал упор на этот сезон, действительно хочет стать чемпионом, и все для этого у команды есть.

Поражение от «Зенита » в межсезонье? Я бы этот момент учитывал так: до этого «Спартак» все выигрывал в межсезонье и почему-то всегда неудачно заходил в чемпионат. Это, думаю, тоже учитывалось. Возьмем игру с «Зенитом» – первый тайм 0:3, и действительно не было основного состава, был смешанный, потому что смотреть футболистов, которые будут участвовать в чемпионате – кто нужен, кто не нужен, – тоже очень важно. Именно с серьезным соперником.

На эту игру не нужно обращать много внимания, где-то даже в таких играх можно отдать преимущество сильному сопернику, чтобы он в следующий раз приехал, думая: «Мы их тогда 3:0 обыграли, сейчас 3:0 сделаем», – сказал бывший полузащитник «Спартака» в эфире шоу «Спартак Live».