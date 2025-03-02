Угальде – третий игрок «Спартака» в XXI веке, забивший в 5 матчах РПЛ подряд, после Павлюченко и Соболева

Манфред Угальде забил в пятом матче Мир РПЛ подряд.

Форвард «Спартака » открыл счет в матче 19-го тура против «Оренбурга » (1:0, второй тайм).

Угальде стал третьим игроком «Спартака» в XXI веке, забившим в 5 играх подряд в чемпионате России.

До Манфреда это удавалось Роману Павлюченко в 2006 году и Александру Соболеву в 2022-м.

У Угальде 12 результативных действий в последних 5 матчах в РПЛ (10 голов и 2 передачи).