Дмитрий Скопинцев: «Говорить, что ты предан лишь одному клубу – бред. Верным можно быть лишь стране и народу, вы все одной крови»
Дмитрий Скопинцев скептически высказался о клубной преданности футболистов.
– Сейчас уже нет клубных пристрастий: говорить, что ты предан лишь одному клубу, – это бред! Ты можешь быть предан только своей стране и народу. Вы все одной крови, и делить эмблемы между собой – это все предубеждения.
– Соболев сказал, что он спартаковец до мозга костей, а в итоге перешел в «Зенит».
– Так сложилась жизнь. Если его слова кого-то задевают, думаю, самого Соболева это не волнует, – сказал защитник «Динамо».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости