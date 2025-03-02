Дмитрий Скопинцев: «Говорить, что ты предан лишь одному клубу – бред. Верным можно быть лишь стране и народу, вы все одной крови»

Дмитрий Скопинцев скептически высказался о клубной преданности футболистов.

– Сейчас уже нет клубных пристрастий: говорить, что ты предан лишь одному клубу, – это бред! Ты можешь быть предан только своей стране и народу. Вы все одной крови, и делить эмблемы между собой – это все предубеждения.

– Соболев сказал, что он спартаковец до мозга костей, а в итоге перешел в «Зенит».

– Так сложилась жизнь. Если его слова кого-то задевают, думаю, самого Соболева это не волнует, – сказал защитник «Динамо ».