«МЮ» упустил шанс выйти в еврокубки через Кубок Англии. Команда Аморима идет 14-й в АПЛ, в 1/8 финала ЛЕ сыграет с «Сосьедадом»

«Манчестер Юнайтед» усложнил себе задачу попадания в еврокубки.

Команда тренера Рубена Аморима дома проиграла «Фулхэму » (1:1, 3:4 по пенальти) в 1/8 финала Кубка Англии. Таким образом, «МЮ» не сможет пробиться в еврокубки через Кубок .

В 1/8 финала Лиги Европы «Юнайтед» встретится с «Реал Сосьедад», занимающим 10-е место в Ла Лиге .

В АПЛ «МЮ» идет на 14-м месте после 27 матчей, набрав 33 очка, до топ-4 и зоны Лиги чемпионов – 14 баллов.

При этом пока Англия фаворит на пятую путевку в ЛЧ на следующий сезон, так как лидирует в рейтинге УЕФА. От пятого места в таблице манкунианцы отстают на 13 очков.

Если у Англии будет пять команд в Лиге чемпионов, то шестая команда отправится в Лигу Европы, а седьмая – в Лигу конференций. От 6-й строчки «МЮ» отделяют 11 баллов, от 7-й – 10.