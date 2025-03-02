Зиркзе и Линделеф не забили пенальти «Фулхэму» – Лено парировал оба удара. «МЮ» вылетел из Кубка Англии

Бернд Лено отразил два удара «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.

«Фулхэм» встречался с манкунианцами в 5-м раунде Кубка Англии. Игровое время завершилось со счетом 1:1, матч перешел к одиннадцатиметровым.

Виктор Линделеф , наносивший четвертый удар своей команды, метил в левый нижний угол, а Джошуа Зиркзе , бивший следом, выбрал противоположное направление. В обоих случаях голкипер «Фулхэма» сумел выручить свою команду.

«Фулхэм» реализовал все свои пенальти и прошел в следующий раунд Кубка Англии. «Манчестер Юнайтед », действующий обладатель трофея, вылетел.