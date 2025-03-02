Зиркзе и Линделеф не забили пенальти «Фулхэму» – Лено парировал оба удара. «МЮ» вылетел из Кубка Англии
Бернд Лено отразил два удара «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти.
«Фулхэм» встречался с манкунианцами в 5-м раунде Кубка Англии. Игровое время завершилось со счетом 1:1, матч перешел к одиннадцатиметровым.
Виктор Линделеф, наносивший четвертый удар своей команды, метил в левый нижний угол, а Джошуа Зиркзе, бивший следом, выбрал противоположное направление. В обоих случаях голкипер «Фулхэма» сумел выручить свою команду.
«Фулхэм» реализовал все свои пенальти и прошел в следующий раунд Кубка Англии. «Манчестер Юнайтед», действующий обладатель трофея, вылетел.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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