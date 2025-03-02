«Челси» верит, что Мареска станет одним из лучших тренеров в Англии. Энцо неприкосновенен и считается ключевой частью проекта

«Челси» не думает о смене тренера, несмотря на спад.

Лондонцы одержали лишь одну победу в четырех последних матчах и потерпели три поражения.

Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что отношение к Энцо Мареске на данном этапе сезона совершенно иное, нежели к Маурисио Почеттино год назад. И руководство, и футболисты верят в итальянца и то, что он станет одним из лучших специалистов в стране.

Источники журналиста в «Челси » настаивают на том, что Мареска неприкосновенен и рассматривается как ключевой элемент проекта. Клуб продолжит сотрудничество с ним в любом случае, как бы ни прошли последние месяцы сезона. Тренер уже участвует в обсуждениях, посвященных летней трансферной кампании.