Мареска о форме Палмера: «Нельзя ожидать, что он всегда будет играть как в прошлом сезоне. Коул знает, что у каждого топ-игрока бывают плохие моменты. Он человек, это нормально»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подвел итоги игры с «Саутгемптоном».

Лондонский клуб выиграл матч 27-го тура АПЛ со счетом 4:0.

«Нам всем это было нужно. У нас была серия плохих результатов. Игра всегда была хорошей, может быть, за исключением матча с «Брайтоном». Клуб нуждался в этой победе. Мы счастливы.

В эти полтора месяца я заставлял игроков еще больше поверить в процесс. С тех пор как мы начали совместную работу, мы почти всегда шли в топ-4. Но переживать некоторые неприятные моменты – это нормально. Важно то, как мы будем на них реагировать и как будем продолжать верить в то, что делаем. Игроки великолепны и усердно трудятся каждый день».

О Кристофере Нкунку

«Я им доволен. Но я знаю, что он может дать больше. Мы ожидаем от него большего. Но в то же время мы стараемся понять его. Он не «девятка» и не вингер. Сегодня он играл на позиции вингера. Он атакующий полузащитник. Проблема в том, что иногда нам нужно найти баланс».

О форме Коула Палмера

«Мы все бывшие игроки. У каждого из нас были тяжелые моменты. Нельзя ожидать, что Палмер всегда будет играть так, как в прошлом сезоне или в первой части этого. Это нормально. Он человек. Я говорил ему, что это нормально. Он счастлив. С ним все в порядке. Он делил раздевалку с несколькими топ-игроками и знает, что у каждого топ-игрока бывают плохие моменты. Важно то, как ты отреагируешь.

Нужно продолжать работать, продолжать смеяться, сохранять спокойствие, быть счастливым и наслаждаться футболом. Это единственное, что нужно делать», – сказал Мареска .