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«Челси» проиграл трижды подряд. У команды Марески 1 победа в 5 последних матчах

«Челси» проиграл в третий раз подряд.

Команда Энцо Марески в гостях уступила «Астон Вилле» (1:2) в 26-м туре АПЛ.

Это третье поражение лондонцев кряду. Ранее они дважды проиграли «Брайтону» – в Кубке Англии (1:2) и в чемпионате (0:3).

В 5 последних матчах у «синих» лишь одна победа.

«Челси» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 43 баллами. Следующий матч он проведет дома против «Саутгемптона» (25 февраля).

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoЭнцо Мареска
logoАстон Вилла
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