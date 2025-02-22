«Челси» проиграл трижды подряд. У команды Марески 1 победа в 5 последних матчах

«Челси» проиграл в третий раз подряд.

Команда Энцо Марески в гостях уступила «Астон Вилле » (1:2) в 26-м туре АПЛ .

Это третье поражение лондонцев кряду. Ранее они дважды проиграли «Брайтону» – в Кубке Англии (1:2) и в чемпионате (0:3).

В 5 последних матчах у «синих» лишь одна победа.

«Челси » занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 43 баллами. Следующий матч он проведет дома против «Саутгемптона» (25 февраля).