Тренеры «МЮ» теряют терпение из-за безголевой серии Хейлунда. Форвард не забивает 16 матчей (MEN)
В «МЮ» начинают разочаровываться в Расмусе Хейлунде.
По информации Manchester Evening News, тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» теряет терпение из-за продолжающейся безголевой серии Хейлунда. Форвард не забивает 16 матчей подряд – последний раз датчанин отличился 12 декабря, сделав дубль в матче Лиги Европы с «Викторией Пльзень» (2:1).
Сообщается, что один из тренеров «МЮ» резко высказывался об игре Хейлунда после матча с «Тоттенхэмом» (0:1). При этом сотрудники штаба подбадривают Расмуса во время тренировок.
В сезоне-2024/25 Хейлунд отметился 2 голами в 21 матче АПЛ. Статистику 22-летнего нападающего можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Manchester Evening News
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