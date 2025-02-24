Тренеры «МЮ» теряют терпение из-за безголевой серии Хейлунда. Форвард не забивает 16 матчей (MEN)

В «МЮ» начинают разочаровываться в Расмусе Хейлунде.

По информации Manchester Evening News, тренерский штаб «Манчестер Юнайтед » теряет терпение из-за продолжающейся безголевой серии Хейлунда. Форвард не забивает 16 матчей подряд – последний раз датчанин отличился 12 декабря, сделав дубль в матче Лиги Европы с «Викторией Пльзень» (2:1).

Сообщается, что один из тренеров «МЮ» резко высказывался об игре Хейлунда после матча с «Тоттенхэмом» (0:1). При этом сотрудники штаба подбадривают Расмуса во время тренировок.

В сезоне-2024/25 Хейлунд отметился 2 голами в 21 матче АПЛ . Статистику 22-летнего нападающего можно найти здесь .