Мусиала – лучший атакующий хавбек мира по версии FourFourTwo, Беллингем – 2-й, Виртц – 3-й, Палмер – 4-й
Джамал Мусиала возглавил список лучших атакующих хавбеков мира.
Футболист «Баварии» занял первую строчку в рейтинге, составленном британским журналом FourFourTwo.
В десятку лучших вошли:
1. Джамал Мусиала, «Бавария»
2. Джуд Беллингем, «Реал»
3. Флориан Виртц, «Байер»
4. Коул Палмер, «Челси»
5. Антуан Гризманн, «Атлетико»
6. Мартин Эдегор, «Арсенал»
7. Дани Ольмо, «Барселона»
8. Кевин де Брюйне, «Манчестер Сити»
9. Деян Кулусевски, «Тоттенхэм»
10. Хави Симонс, «РБ Лейпциг»
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: FourFourTwo
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