«Спартак» победил «»Оренбург» – 2:0. «Красно-белые» выиграли в РПЛ 7 матчей подряд с форой (-1,5)

«Спартак» обыграл «Оренбург» в 19-м туре Мир РПЛ (2:0).

В прематче «Спартак» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.27. Букмекеры ожидали результативный матч, однако сыграл тотал меньше 2,5 – за 2.80.

«Красно-белые» выиграли в РПЛ 7 матчей подряд с форой (-1,5). В игре с «Оренбургом» на это давали 1.70.

Перед 19-м туром авторы Спортса’‘ сделали ставки на игру «Спартак» – «Оренбург» в рамках всесезонного конкурса прогнозов.

Глеб Чернявский поставил на победу «Спартака» и гол Манфреда Угальде, Александр Дорский – на победу «красно-белых» с форой (-2,5).

Ставки на Спортсе