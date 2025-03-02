«Спартак» победил «»Оренбург» – 2:0. «Красно-белые» выиграли в РПЛ 7 матчей подряд с форой (-1,5)
«Спартак» обыграл «Оренбург» в 19-м туре Мир РПЛ (2:0).
В прематче «Спартак» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.27. Букмекеры ожидали результативный матч, однако сыграл тотал меньше 2,5 – за 2.80.
«Красно-белые» выиграли в РПЛ 7 матчей подряд с форой (-1,5). В игре с «Оренбургом» на это давали 1.70.
Перед 19-м туром авторы Спортса’‘ сделали ставки на игру «Спартак» – «Оренбург» в рамках всесезонного конкурса прогнозов.
Глеб Чернявский поставил на победу «Спартака» и гол Манфреда Угальде, Александр Дорский – на победу «красно-белых» с форой (-2,5).
Опубликовала: Венера Кравченко
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