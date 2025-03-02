Гвардиола о «крестах» Родри: «Он близок к возвращению»

Пеп Гвардиола заявил, что Родри близок к возвращению на поле.

Напомним, полузащитник «Манчестер Сити » порвал крестообразную связку колена в сентябре 2024 года. Предполагалось, что он выбыл до конца сезона.

Главный тренер «горожан» полностью изменил стартовый на матч с «Плимутом» (3:1) в 5-м раунде Кубка Англии, после которого объяснил свое решение.

«Мы не можем играть так много матчей каждые три дня. И, конечно, нам нужны свежие ноги и игроки, которые вернутся в команду. Это [полный состав], за исключением Оскара Бобба и Родри , они оба близки к возвращению.

Это первый раз, когда у нас будет более или менее полный состав. Я почти уверен, что, если бы примерно так было весь этот сезон, обстоятельства сложились бы иначе», – сказал Гвардиола в интервью ITV Sport.