Пеп о травмах: «Единственное решение – 40 игроков в составе. Но это невозможно – клубы разорятся»

Пеп Гвардиола высказался о том, как решить проблему травм в футболе.

«В АПЛ не будет меньшее количество матчей. Кубок лиги будет и дальше проводиться.

Единственное решение – 40 игроков в составе. Но это невозможно – клубы разорятся. Как вы обеспечите 40 зарплат и трансферов? Это невозможно», – сказал тренер «Манчестер Сити ».