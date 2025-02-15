Пеп о травмах: «Единственное решение – 40 игроков в составе. Но это невозможно – клубы разорятся»
Пеп Гвардиола высказался о том, как решить проблему травм в футболе.
«В АПЛ не будет меньшее количество матчей. Кубок лиги будет и дальше проводиться.
Единственное решение – 40 игроков в составе. Но это невозможно – клубы разорятся. Как вы обеспечите 40 зарплат и трансферов? Это невозможно», – сказал тренер «Манчестер Сити».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
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