Стоунз пропустит 8-10 недель из-за травмы бедра. Защитнику «Ман Сити» не потребуется операция

Джон Стоунз пропустит минимум два месяца из-за травмы.

Защитник «Манчестер Сити » повредил бедро во время ответного матча с «Реалом» в Лиге чемпионов (1:3).

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления игрока.

«Нет, операция ему не понадобится. Он может восстановиться за 8-10 недель без хирургического вмешательства», – сказал Гвардиола.