Стоунз пропустит 8-10 недель из-за травмы бедра. Защитнику «Ман Сити» не потребуется операция
Джон Стоунз пропустит минимум два месяца из-за травмы.
Защитник «Манчестер Сити» повредил бедро во время ответного матча с «Реалом» в Лиге чемпионов (1:3).
Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола рассказал о сроках восстановления игрока.
«Нет, операция ему не понадобится. Он может восстановиться за 8-10 недель без хирургического вмешательства», – сказал Гвардиола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
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