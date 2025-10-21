  • Спортс
Вратарь «Зенита» Адамов о гонке в РПЛ: «Надо догонять тех, кто пока выше, а потом перегонять. С таким настроем выходим на каждую игру»

Денис Адамов сказал, что «Зенит» намерен догонять лидеров таблицы Мир РПЛ.

В 12-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл в гостях «Сочи» (3:0). С 23 очками после 12 игр команда занимает 4-е место в таблице, отставая от лидеров – «Локомотива» и «Краснодара» – на 3 балла. 

– В целом игра у нас получалась, создавали много моментов. Со своей стороны скажу, что поначалу работы особо не было, во втором тайме она в какой‑то степени появилась. Но в любом случае на протяжении всего матча держал себя в тонусе. Чтобы не замерзнуть в Сочи (улыбается).

– Насколько счет 3:0 отразил характер игры?

– Считаю, полностью отражает. Все вытекало из нашей игры. Было несколько ударов по моим воротам в последние 15 минут. Не скажу, что они сложные.

– Когда выходили на поле «Фишта», держали в голове результаты матчей лидеров, которые сыграли накануне?

– Хочешь не хочешь, а все равно результаты видишь. Так что все все понимали. И отпускать тех, кто пока выше, точно не хотелось. Надо догонять, а потом перегонять. С таким настроем выходим на каждую игру.

– Вы не раз говорили, что Сочи – не чужой для вас город.

– Всегда потрясающее себя здесь чувствую, и всегда приятно сюда возвращаться. Этот город всегда в моем сердце, а каждый приезд — как к себе домой, – сказал вратарь «Зенита», ранее поигравший за «Сочи». 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
