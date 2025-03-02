IFAB утвердил принципы правила об общении капитанов с судьями. Теперь его сможет ввести любая лига

В футболе утвердили правила взаимодействия игроков с судьями.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB ) утвердил принципы правила, по которому общаться с арбитрами в спорных эпизодах смогут только капитаны команд. Теперь это правило может быть введено в любом турнире, где организаторы захотят его применить.

Отмечается, что, по мнению IFAB, новые указания к правилу поспособствуют повышению уровня справедливости и взаимного уважения, поскольку судьи часто сталкиваются со словесной или физической агрессией игроков при выражении несогласия с принятыми решениями.

Правило уже применялось в ряде соревнований: на Евро-2024 , в АПЛ и других лигах.