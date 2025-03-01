Судьи будут назначать угловые при задержке мяча вратарем более чем на 8 секунд. Правило введут со следующего сезона
В футболе появится новое правило касательно задержки мяча вратарем.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) утвердил правило, по которому судья будет назначать угловой в пользу соперника, если голкипер задерживает мяч более чем на 8 секунд.
По действующим правилам в подобной ситуации арбитр вправе назначить свободный удар, однако на практике данное правило применялось достаточно редко.
Нововведение вступит в силу в сезоне-2025/26.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт IFAB
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