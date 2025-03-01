Судьи будут назначать угловые при задержке мяча вратарем более чем на 8 секунд. Правило введут со следующего сезона

В футболе появится новое правило касательно задержки мяча вратарем.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB ) утвердил правило, по которому судья будет назначать угловой в пользу соперника, если голкипер задерживает мяч более чем на 8 секунд.

По действующим правилам в подобной ситуации арбитр вправе назначить свободный удар, однако на практике данное правило применялось достаточно редко.

Нововведение вступит в силу в сезоне-2025/26.