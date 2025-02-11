Коллина предложил реформу пенальти: «Разрешить только один удар, без добивания. Либо забиваешь, либо от ворот»
«В среднем реализуется 75% пенальти, а зачастую удар с точки – более опасный момент, чем тот, которого команда лишилась вследствие фола.
К тому же у исполнителя пенальти есть возможность добить мяч в сетку, если вратарь отразит удар. По-моему, голкиперам следует жаловаться на это.
Я уже упоминал это во время наших дискуссий с IFAB. Одно из решений – разрешен только один удар. Прямо как в случае с серией послематчевых пенальти. Отскоком пользоваться нельзя. Ты либо забиваешь, либо назначается удар от ворот, вот и все.
Также мы избавимся от того представления, которое происходит перед ударом, когда все собираются вокруг штрафной площади и напоминают лошадей у стартовых ворот перед Сиенским Палио (традиционные скачки в Сиене, проходящие дважды в год – Спортс”)», – отметил в интервью La Repubblica бывший рефери.
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