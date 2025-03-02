Дркушич о «Зените»: «Ничья с ЦСКА не отодвигает нас от цели, все еще возможно. Чемпионский настрой сто процентов есть»
Ванья Дркушич заявил о чемпионском настрое «Зенита».
Вчера сине-бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА (0:0) в 19-м туре Мир РПЛ. Команда набрала 40 очков и занимает 2-е место в таблице, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.
«В «Зените» сто процентов есть чемпионский настрой, это чувствуется на каждой тренировке, это было видно во время товарищеских матчей. Сейчас каждый игрок полностью сфокусирован и мотивирован.
Ничья с ЦСКА не отодвигает нас от цели, все еще возможно – сейчас только начало второй части чемпионата. Так что посмотрим, что будет. Мы настроены бороться до конца», – сказал защитник «Зенита».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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