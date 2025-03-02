Дркушич о «Зените»: «Ничья с ЦСКА не отодвигает нас от цели, все еще возможно. Чемпионский настрой сто процентов есть»

Ванья Дркушич заявил о чемпионском настрое «Зенита».

Вчера сине-бело-голубые сыграли вничью с ЦСКА (0:0) в 19-м туре Мир РПЛ . Команда набрала 40 очков и занимает 2-е место в таблице, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.

«В «Зените » сто процентов есть чемпионский настрой, это чувствуется на каждой тренировке, это было видно во время товарищеских матчей. Сейчас каждый игрок полностью сфокусирован и мотивирован.

Ничья с ЦСКА не отодвигает нас от цели, все еще возможно – сейчас только начало второй части чемпионата. Так что посмотрим, что будет. Мы настроены бороться до конца», – сказал защитник «Зенита».