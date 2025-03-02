Дркушич о 0:0 с ЦСКА: «Потеря очков далась тяжело – мы «Зенит» и должны побеждать в каждом матче. Понравилось, что все боролись до конца»
Встреча команд в 19-м туре Мир РПЛ завершилась со счетом 0:0.
«Тяжело сказать, почему не получилось победить. У нас было много моментов в первом тайме, особенно в начале игры. К сожалению, их не удалось реализовать. Но мне нравится, что все ребята боролись до конца, хотели забить победный гол. Впереди тяжелый выезд в Воронеж – у «Факела» всегда хорошая поддержка с трибун. Надо качественно подготовиться и отдать все, чтобы победить. Настрой будет серьезный.
Мы недовольны результатом. Конечно, в психологическом плане эта потеря очков далась нам тяжело. Мы – «Зенит», должны побеждать в каждой игре. В этот раз не получилось. Но у нас в команде очень хорошая атмосфера, все друг друга поддерживают. Мы много работаем на тренировках и не планируем сбавлять обороты», – сказал защитник «Зенита».
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