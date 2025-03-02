Быстров о шансах «Спартака» на чемпионство: «Это реально – победить может любой из первой тройки. Пройдите сейчас без потерь, и все решено»

Владимир Быстров считает, что «Спартак» имеет реальные шансы на чемпионство.

«Реальный шанс. Сейчас пройдите без потерь, все матчи выиграй. И все решено.

Здесь любой из первой тройки может завоевать чемпионство. Между тремя командами должна быть хорошая борьба», — сказал бывший игрок сборной России.

«Спартак » отстает от «Зенита » и «Краснодара » на 3 очка после того, как лидеры сыграли вничью свои домашние матчи 19-го тура Мир РПЛ – с «Крыльями Советов» (1:1) и ЦСКА (0:0) соответственно. Сегодня красно-белые сыграют с «Оренбургом».