Быстров о шансах «Спартака» на чемпионство: «Это реально – победить может любой из первой тройки. Пройдите сейчас без потерь, и все решено»
Владимир Быстров считает, что «Спартак» имеет реальные шансы на чемпионство.
«Реальный шанс. Сейчас пройдите без потерь, все матчи выиграй. И все решено.
Здесь любой из первой тройки может завоевать чемпионство. Между тремя командами должна быть хорошая борьба», — сказал бывший игрок сборной России.
«Спартак» отстает от «Зенита» и «Краснодара» на 3 очка после того, как лидеры сыграли вничью свои домашние матчи 19-го тура Мир РПЛ – с «Крыльями Советов» (1:1) и ЦСКА (0:0) соответственно. Сегодня красно-белые сыграют с «Оренбургом».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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