Булыкин о «Химках»: «Они делают только антифутбольные вещи. Клуб хороший, неплохой стадион, но ни у кого нет желания следить за ними. Это пагубно влияет на российский футбол»
Вчера комментатор «Матч Премьер» Сергей Дурасов сообщил в эфире, что матч «Химки» – «Оренбург» (0:0) в Мир РПЛ посетил 291 зритель.
«Надо у «Химок» спрашивать, что они делают для того, чтобы народ ходил на их матчи. Мне кажется, «Химки» делают только антифутбольные вещи. Ты не знаешь, что творится внутри клуба, но смотришь со стороны и думаешь: «А футбольная ли это команда?» Но клуб хороший, есть неплохой стадион, однако ни у кого нет желания следить за «Химками».
Это пагубно влияет на российский футбол. Нужно создавать команду, чтобы биться за хорошие результаты. Тогда болельщики будут радоваться, ходить и смотреть матчи. Но в «Химках» непонятно, что хотят от футбола в прошлых сезонах и в текущем.
Хотелось, чтобы в «Химках» были футбольные люди, которые поставили бы хорошую игру и привели своим футболом болельщиков на стадион», – сказал бывший форвард сборной России.
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