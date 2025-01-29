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Геркус о низкой посещаемости: «Таких неудобных сидений, как на стадионе, уже почти не встретить. Обычное пластиковое, а в кинозале – кожаная раскладушка за сопоставимую цену»

Илья Геркус заявил об отсутствии качественного сервиса на футбольных стадионах.

«Как правило, на региональные команды ходят неплохо. Возьмите «Факел» или «Ротор», например. С другой стороны, на «Рубин» ходят не очень хорошо, очень мало. Не скажу, что на «Крылья Советов» замечательно ходят. Проблема есть, и она мощная. Даже с учетом новых стадионов технологии сервиса для болельщиков немного устарели.

Зритель хочет большей заботы о себе, больше внимания, сервиса. Когда человек приходит почти в любой большой торговый центр, он там находит много интересных предложений, как ему провести время. Условно, кинотеатры предлагают ему разные залы. Я недавно был в одном ВИП-зале, где за 700 рублей ты сидишь в шикарном кожаном кресле с откидывающемся столиком, поедаешь поп-корн и еще какие-то снеки.

Давайте порассуждаем с точки зрения болельщика. 700 рублей – сопоставимая с футболом цена. Но кресло, на котором я сижу за эти деньги на стадионе, довольно обычное пластиковое, а в кинозале – кожаная раскладушка. Такое кресло на футболе – это ВИП всех ВИПов. Таких неудобных сидений, как на футболе, уже почти нигде не встретить – ни в кафе, ни в общественном транспорте.

Тут вы понимаете, насколько важно для человека, на чем сидеть или какой широкий проход у него перед ногами, чтобы пройти на свое место, не задевая чужие колени. Насколько важно для зрителя быстро купить еду – желательно горячую, потому что на стадионах часто холодно, и по приемлемой цене. Как его веселят, интересно ли ему или нет – ему что-то рассказывают, показывают, диджей развлекает. Насколько качественно демонстрируется видео – повторы моментов, объявление составов, статистика. Об этом всем надо рассуждать лиге, клубам и всем, кто хочет зарабатывать на болельщиках. Надо думать о продукте, который они предлагают», – заявил бывший президент «Локомотива».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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