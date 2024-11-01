Каштанов о посещаемости: «Играл за «Урал» – бывало по 230 зрителей. «Химки» и их 300 человек. Вот и зачем они нужны? Для чего это все?»

Алексей Каштанов высказался относительно посещаемости матчей в Мир РПЛ.

«В Воронеже как будто и не ощущается, что интерес к футболу в стране снизился, потому что практически всегда собираются полные трибуны на матчах.

А когда приезжаешь в Москву или в Химки и видишь полупустые трибуны, то уже другое мнение на этот счет.

Я сам из Брянской области, из Дятьково. И там на команду КФК приходит по тысяче человек. Понятное дело, что это КФК, огород, мало кому интересно, но все равно собирается тысяча человек.

А я вот играл за «Урал », и на игре бывало по 230 зрителей.

Или вот «Химки» и их 300 человек на трибунах. Вот и зачем эти «Химки » нужны? Для чего это все?» – сказал нападающий «Факела » Алексей Каштанов .