Аморим о проблемах «МЮ»: «Я не стал лучше, но я более разносторонний тренер – иногда нужно проигрывать, чтобы расти. Понял, что не умру, если проиграю 3 матча подряд»
Рубен Аморим заявил, что стал более разносторонним тренером в «Ман Юнайтед».
Главного тренера манкунианцев спросили, стал ли он лучше с момента прибытия на «Олд Траффорд».
«Трудно сказать, что лучше, потому что я не выигрываю матчи, поэтому не чувствую, что стал лучше, как тренер. Я прожил здесь три месяца, пережил определенные вещи. Я более разносторонний тренер, потому что иногда нужно проигрывать и находиться в плохой ситуации, чтобы расти.
В течение этих трех месяцев я чувствовал, что не умру, если проиграю три матча подряд. Это то, чему я научился здесь, и я могу справляться, чтобы поддерживать энергию. Я много узнаю о себе и игроках, но я предпочитаю выигрывать матчи», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Guardian
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