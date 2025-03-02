Аморим о проблемах «МЮ»: «Я не стал лучше, но я более разносторонний тренер – иногда нужно проигрывать, чтобы расти. Понял, что не умру, если проиграю 3 матча подряд»

Рубен Аморим заявил, что стал более разносторонним тренером в «Ман Юнайтед».

Главного тренера манкунианцев спросили, стал ли он лучше с момента прибытия на «Олд Траффорд».

«Трудно сказать, что лучше, потому что я не выигрываю матчи, поэтому не чувствую, что стал лучше, как тренер. Я прожил здесь три месяца, пережил определенные вещи. Я более разносторонний тренер, потому что иногда нужно проигрывать и находиться в плохой ситуации, чтобы расти.

В течение этих трех месяцев я чувствовал, что не умру, если проиграю три матча подряд. Это то, чему я научился здесь, и я могу справляться, чтобы поддерживать энергию. Я много узнаю о себе и игроках, но я предпочитаю выигрывать матчи», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».