Аморим об игроках «МЮ»: «Они уже знают, что кому-то нужно уйти в конце сезона. Вначале это тяжело, но когда ты честен, они могут это принять»
Рубен Аморим сообщил, что некоторые игроки покинут «Манчестер Юнайтед» летом.
«Мы можем поговорить об этом [уходе] в конце [сезона].
Нам предстоит сыграть много матчей. Но это ясно, и я думаю, что это не сложная ситуация, потому что в футболе все понимают это. Иногда ты остаешься, иногда тебе нужно двигаться дальше.
Когда ты честен с кем-то, они могут это принять. Вначале это тяжело, но они поймут. Поэтому я довольно честен со своими игроками, и они уже знают, что бывает так, что им нужно уйти в конце сезона», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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