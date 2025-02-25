Аморим о сокращениях в «МЮ»: «Это во многом связано с отсутствием успехов у команды. Мы двигатель клуба. Должны понять, как дошли до этой ситуации»

Рубен Аморим прокомментировал сокращения сотрудников в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианский клуб сообщил , что сократит около 150-200 рабочих мест. Решение связано с планами по преобразованию корпоративной структуры клуба в рамках мер по повышению финансовой устойчивости клуба и операционной эффективности.

«Мы должны понять, как дошли до этой ситуации. Это во многом связано с отсутствием успехов у команды, поскольку мы двигатель клуба.

Нам нужно решить все проблемы в клубе, но один важный момент – как мы попали в эту ситуацию.

Я хочу помочь команде своей работой, которая заключается в том, чтобы помогать команде, помогать игрокам и добиваться успеха.

Это тяжело для всех. Я должен сосредоточиться на том, что могу сделать, чтобы помочь клубу в этот момент, и мы как клуб должны понять, что мы сделали неправильно, что оказались в такой ситуации», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим .