Аморим о сокращениях в «МЮ»: «Это во многом связано с отсутствием успехов у команды. Мы двигатель клуба. Должны понять, как дошли до этой ситуации»
Манкунианский клуб сообщил, что сократит около 150-200 рабочих мест. Решение связано с планами по преобразованию корпоративной структуры клуба в рамках мер по повышению финансовой устойчивости клуба и операционной эффективности.
«Мы должны понять, как дошли до этой ситуации. Это во многом связано с отсутствием успехов у команды, поскольку мы двигатель клуба.
Нам нужно решить все проблемы в клубе, но один важный момент – как мы попали в эту ситуацию.
Я хочу помочь команде своей работой, которая заключается в том, чтобы помогать команде, помогать игрокам и добиваться успеха.
Это тяжело для всех. Я должен сосредоточиться на том, что могу сделать, чтобы помочь клубу в этот момент, и мы как клуб должны понять, что мы сделали неправильно, что оказались в такой ситуации», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
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