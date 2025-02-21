Пеп про «Сити» перед «Ливерпулем»: «Мы в неплохом состоянии, даже когда уступили 1:5 «Арсеналу», мы хорошо играли 60 минут. Два наших защитника выбыли на два месяца»

Пеп Гвардиола оценил состояние «Манчестер Сити» перед матчем с «Ливерпулем».

«Горожане» в воскресенье примут «Ливерпуль » в 26-м туре АПЛ .

«Мы в неплохом состоянии. Кроме матча с «Реалом», который был лучше нас и на данный момент действительно сильнее. В последние годы в Лиге чемпионов я ощущал, что мы можем конкурировать с любой командой. Мы всегда были в числе претендентов.

В предыдущие сезоны против этой команды – мы чувствовали это, игроки чувствовали это – мы играли на равных и во многих аспектах были лучше. В этот раз мы не смогли пройти дальше, и мы принимаем реальность. Посмотрите на ситуацию: два наших центральных защитника выбыли на два месяца.

Сейчас в Премьер-лиге начинается критически важный для нас отрезок. В чемпионате мы провели хорошие матчи. Даже когда уступили «Арсеналу» 1:5, мы хорошо играли 60 минут.

Потом потеряли стабильность. В других матчах, например против «Ньюкасла», мы показывали высокий уровень игры. Каждая игра разная, сила соперника разная. Нам нужно постараться удержаться на своем уровне и снова квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Календарь есть календарь. Я никогда на это не жалуюсь. Иногда бывают сложные периоды. Мы сыграем этот матч, затем против «Тоттенхэма». После этого между играми будет шесть-семь дней – это хорошо для восстановления игроков и подготовки. Посмотрим, что сможем сделать в оставшиеся месяцы сезона – мы выложимся на максимум», – сказал главный тренер «Ман Сити ».