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Николаев о падениях Соболева в штрафной ЦСКА: «Подтвердил свое прозвище. Стопроцентная симуляция, падал, чтобы обмануть судью»

Алексей Николаев заявил, что Александр Соболев пытался обмануть судью.

«Зенит» и ЦСКА сыграли вничью в матче 19-го тура Мир РПЛ (0:0). Форвард петербуржцев дважды упал в штрафной армейцев после 90-й минуты. Арбитр Сергей Иванов не дал «Зениту» пенальти.

– Почему Сергею Иванову пришлось столько свистеть?

– Во втором тайме игра поменялась, в первом было больше атакующего футбола, соответственно игроки больше создавали. Во втором же появилась усталость, поэтому Иванов фиксировал много фолов, чтобы не разгорались страсти. Где‑то можно было продолжить игру, но он останавливал матч, потому что эмоциональная составляющая вышла на первый план.

– Контроль над игрой Иванов не выпустил?

– Я думаю, что не выпустил, потому что эмоции, которые были на поле, они и остались эмоциями, наверное, это самое главное.

– И давайте о двух падениях Соболева в конце матча. Если не было нарушения правил, то почему не было желтой карточки за симуляцию?

– Многие знают, какое есть прозвище у Саши Соболева. К сожалению, он это прозвище смог подтвердить своими действиями.

Это стопроцентная симуляция, я думаю, что это видно всем. Да, есть небольшой контакт, но человек падал для того, чтобы обмануть судью. Если бы в первом случае Иванов показал бы Соболеву желтую, то втором эпизоде Соболев уже не пошел бы на обман.

– Скажите, насколько влияет на арбитра репутация игрока? Насколько судья уже в таком случае не верит игроку?

– Не должно такого быть. Эта репутация не играет в плюс игроку, и порой судья задумывается о таком. Но это перед матчем нужно отбрасывать, но не всегда это получается. В итоге в ключевых эпизодах Сергей Иванов разобрался абсолютно справедливо, – сказал бывший арбитр ФИФА.

Рабинер о падениях Соболева в штрафной ЦСКА: «Дельфин остается Дельфином. Снова оправдал свое прозвище»

«Прозвище Дельфин будет сопровождать Соболева всегда, как шлейф. Возможно, он даже не хочет этого, но не успевает сообразить, что делать». Непомнящий о падениях форварда «Зенита» в игре с ЦСКА

Александр Соболев, в чем смысл симуляций при ВАР?

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Матч ТВ»
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logoсудьи
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Сергеевич Иванов
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