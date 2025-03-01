Пеллегрини о 2:1 с «Реалом»: «Бетис» был лучше и заслуженно победил. Доволен и тем, что команда осталась верна своему стилю»
«Очень доволен, но не только из-за победы, а потому что команда осталась верна своему стилю. Мы вышли за победой, создали больше моментов, и меня очень радует характер и работа команды.
В первые 15 минут мы хорошо перекрывали зоны, но не шли в отбор, слишком быстро теряли мяч. С этого момента игра стала нашей. Оба опорных полузащитника провели отличный матч.
К сожалению, у нас там не было достаточной ротации, но команда оставалась крепкой во всех линиях».
О замене Килиана Мбаппе
«Я не могу залезть в голову Карло [Анчелотти].
Я видел «Бетис», который стремился показать свою игру, а не только результат. Первые 15 минут были равными, но затем, считаю, мы превзошли «Реал» и заслуженно победили.
Индивидуальная форма игроков всегда важна. Иско показывает высокий уровень, заряжает команду своей техникой и самоотдачей.
Я доволен количеством созданных моментов и тем, как мало моментов мы позволили создать «Реалу», – сказал главный тренер «Бетиса» в интервью Movistar.
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