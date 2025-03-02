Винисиус предупрежден за споры с судьей в игре с «Бетисом». У вингера «Реала» 6 желтых в чемпионате

Винисиус Жуниор был наказан за обсуждение работы судьи.

«Реал » потерпел поражение от «Бетиса » (1:2) в 26-м туре Ла Лиги .

На 85-й минуте вингер потерял мяч в попытке обыграть Айтора Руибаля на фланге, начал прессинговать полузащитника и сбил с ног, когда тот сделал вынос вперед.

Бразилец стал разводить руками и высказывать свое мнение. Главный арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес спустя некоторое время принял решение предупредить 24-летнего игрока.

Винисиус получил шестую желтую карточку в текущем чемпионате Испании. За весь прошлый розыгрыш у него было 7 желтых.