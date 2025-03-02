Винисиус предупрежден за споры с судьей в игре с «Бетисом». У вингера «Реала» 6 желтых в чемпионате
Винисиус Жуниор был наказан за обсуждение работы судьи.
«Реал» потерпел поражение от «Бетиса» (1:2) в 26-м туре Ла Лиги.
На 85-й минуте вингер потерял мяч в попытке обыграть Айтора Руибаля на фланге, начал прессинговать полузащитника и сбил с ног, когда тот сделал вынос вперед.
Бразилец стал разводить руками и высказывать свое мнение. Главный арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес спустя некоторое время принял решение предупредить 24-летнего игрока.
Винисиус получил шестую желтую карточку в текущем чемпионате Испании. За весь прошлый розыгрыш у него было 7 желтых.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости