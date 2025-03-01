Конте не проигрывает «Интеру» в роли тренера. У Антонио 4 победы и 4 ничьих с миланцами во главе «Ювентуса», «Наполи» и «Аталанты»
Антонио Конте еще никогда не проигрывал «Интеру» в роли тренера.
Сегодня «Наполи» под руководством 55-летнего специалиста сыграл с «нерадзурри» вничью в 27-м туре Серии А – 1:1.
Всего у Конте 8 матчей против миланцев во главе «Ювентуса», «Наполи» и «Аталанты». Команды Антонио одержали 4 победы и 4 раза сыграли с «Интером» вничью.
Следует отметить, что Конте и сам тренировал сине-черных с 2019 по 2021 год.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Transfermarkt
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