Конте не проигрывает «Интеру» в роли тренера. У Антонио 4 победы и 4 ничьих с миланцами во главе «Ювентуса», «Наполи» и «Аталанты»

Антонио Конте еще никогда не проигрывал «Интеру» в роли тренера.

Сегодня «Наполи» под руководством 55-летнего специалиста сыграл с «нерадзурри» вничью в 27-м туре Серии А – 1:1.

Всего у Конте 8 матчей против миланцев во главе «Ювентуса », «Наполи » и «Аталанты». Команды Антонио одержали 4 победы и 4 раза сыграли с «Интером » вничью.

Следует отметить, что Конте и сам тренировал сине-черных с 2019 по 2021 год.