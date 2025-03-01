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  • Экс-судья Фернандес о падениях в штрафной «Реала»: «Рюдигер сбивает игрока «Бетиса», пенальти очевидный. В моменте с Тчуамени ВАР посчитал, что контакт недостаточный»
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Экс-судья Фернандес о падениях в штрафной «Реала»: «Рюдигер сбивает игрока «Бетиса», пенальти очевидный. В моменте с Тчуамени ВАР посчитал, что контакт недостаточный»

Экс-судья Павел Фернандес разобрал спорные эпизоды в матче «Реала» и «Бетиса».

Встреча 26-го тура Ла Лиги завершилась победой севильской команды со счетом 2:1. 

Победный мяч забил Иско на 54-й минуте. Испанец реализовал 11-метровый, назначенный за фол Антонио Рюдигера на Хесусе Родригесе

На 65-й минуте защитник Рикардо Родригес упал в штрафной «Реала» после контакта с Орельеном Тчуамени. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не усмотрел нарушения правил.

«Пенальти за фол Рюдигера. Немец сбивает игрока «Бетиса» коленом, фол очевидный.

Так как за пенальти применяется смягчение дисциплинарных санкций, красная карточка не показана», – прокомментировал экс-арбитр первый эпизод. 

«Рикардо Родригес требует пенальти за фол Тчуамени. Было попадание коленом по икроножной мышце, момент спорный. ВАР посчитал, что контакт недостаточный для назначения пенальти», – резюмировал Фернандес второй момент. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Павла Фернандеса
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