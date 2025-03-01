«Реал» проиграл «Бетису» впервые с 2020 года – после 4 побед и 5 ничьих
«Бетис» сумел обыграть «Реал» впервые за четыре с половиной года.
Команда Мануэля Пеллегрини победила в 26-м туре со счетом 2:1.
В последний раз до этого дня «Бетис» выигрывал у мадридцев в августе 2020 года. С тех пор у «Реала» было 4 победы, еще 5 игр завершились вничью.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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