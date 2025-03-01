«Реал» проиграл впервые за 8 матчей. Дальше – «Атлетико» в ЛЧ
Серия «Реала» без поражений прервалась.
Команда Карло Анчелотти сегодня уступила «Бетису» (1:2) в 26-м туре Ла Лиги.
Предыдущее поражение действующих чемпионов Испании датировано 1 февраля – 0:1 от « Эспаньола». После него мадридцы одержали пять побед и дважды сыграли вничью с Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке Испании.
4 марта «Реал» примет «Атлетико» в рамках первого матча 1/8 финала ЛЧ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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