В ворота «Реала» назначили пенальти за фол Рюдигера на Родригесе – Иско забил бывшему клубу с точки и вывел «Бетис» вперед. Вскоре Родриго упал в штрафной, судья не отреагировал

«Реал» пропустил от «Бетиса» с пенальти.

Антонио Рюдигер свалил врывавшегося в штрафную мадридцев хавбека «Бетиса » Хесуса Родригеса на 53-й минуте матча 26-го тура Ла Лиги (1:2, второй тайм).

Арбитр встречи Алехандро Эрнандес увидел нарушение правил и назначил 11-метровый в ворота «Реала». Рюдигер получил желтую карточку.

Экс-игрок «Реала » Иско реализовал удар с точки.

Изображение: кадр из трансляции Movistar+

Отметим, что через несколько минут вингер «Мадрида» Родриго упал в штрафной хозяев. Арбитр не зафиксировал нарушение.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.