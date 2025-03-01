В ворота «Реала» назначили пенальти за фол Рюдигера на Родригесе – Иско забил бывшему клубу с точки и вывел «Бетис» вперед. Вскоре Родриго упал в штрафной, судья не отреагировал
«Реал» пропустил от «Бетиса» с пенальти.
Антонио Рюдигер свалил врывавшегося в штрафную мадридцев хавбека «Бетиса» Хесуса Родригеса на 53-й минуте матча 26-го тура Ла Лиги (1:2, второй тайм).
Арбитр встречи Алехандро Эрнандес увидел нарушение правил и назначил 11-метровый в ворота «Реала». Рюдигер получил желтую карточку.
Экс-игрок «Реала» Иско реализовал удар с точки.
Изображение: кадр из трансляции Movistar+
Отметим, что через несколько минут вингер «Мадрида» Родриго упал в штрафной хозяев. Арбитр не зафиксировал нарушение.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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