Родригес упал в штрафной «Реала» после контакта с Тчуамени, судья не дал «Бетису» пенальти. Итурральде согласен: «Контакт недостаточный»
«Бетис» претендовал на еще один пенальти в игре с «Реалом».
На 65-й минуте матча 26-го тура Ла Лиги защитник Рикардо Родригес ворвался в штрафную соперника и упал после контакта с полузащитником Орельеном Тчуамени. Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не усмотрел нарушения правил.
«Я не думаю, что это пенальти. Для пенальти контакт недостаточный. Это футбольное единоборство», – прокомментировал экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER.
Изображения: кадры из трансляций DAZN и Movistar+
В ворота «Реала» назначили пенальти за фол Рюдигера на Родригесе – Иско забил бывшему клубу с точки и вывел «Бетис» вперед. Вскоре Родриго упал в штрафной, судья не отреагировал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
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