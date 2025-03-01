Родригес упал в штрафной «Реала» после контакта с Тчуамени, судья не дал «Бетису» пенальти. Итурральде согласен: «Контакт недостаточный»

«Бетис» претендовал на еще один пенальти в игре с «Реалом».

На 65-й минуте матча 26-го тура Ла Лиги защитник Рикардо Родригес ворвался в штрафную соперника и упал после контакта с полузащитником Орельеном Тчуамени . Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес не усмотрел нарушения правил.

«Я не думаю, что это пенальти. Для пенальти контакт недостаточный. Это футбольное единоборство», – прокомментировал экс-арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире Cadena SER.

Изображения: кадры из трансляций DAZN и Movistar+

В ворота «Реала» назначили пенальти за фол Рюдигера на Родригесе – Иско забил бывшему клубу с точки и вывел «Бетис» вперед. Вскоре Родриго упал в штрафной, судья не отреагировал