Анчелотти про 1:2 с «Бетисом»: «Плохой матч, это тяжелый удар для «Реала». Мы 27 раз потеряли мяч в 1-м тайме. Соперник заслужил победу»

Карло Анчелотти недоволен поражением от «Бетиса» (1:2).

«Плохой матч. Мы хорошо его начали, но потом прежней самоотдачи уже не было, мы утратили контроль над игрой против команды, выступившей лучше нас и заслужившей победу.

Это тяжелый удар, нам нужно отреагировать. Проигрывать на этом этапе сезона тяжело, потому что все на ходу. Мы плохо провели эту игру. Мы 27 раз потеряли мяч в первом тайме, и «Бетис » смог вернуться в игру.

У Мбаппе всю неделю была проблема с зубом, он мало тренировался. Он показал не лучший футбол, поэтому я заменил его во избежание проблем и выпустил Эндрика , набравшего хорошую форму», – сказал главный тренер «Реала ».