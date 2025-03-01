Тренер «Краснодара» про 1:1 с «Крыльями»: «Мы контролировали ход игры, могли взять три очка, но допустили неприемлемые моменты. Грубые ошибки привели к голу и опасности у ворот»
«Игра получилась, можно сказать… не то чтобы тяжелая, мы контролировали ход игры, владели преимуществом. По созданным моментам, может быть, где‑то приблизительно одинаково, подходов у нас было, наверное, больше.
Но в целом так скажу: игра была под контролем. Не забили много моментов – и в первом тайме, и во втором. И, в свою очередь, допустили грубые ошибки, которые привели к пропущенному мячу и ряду опасных моментов у наших ворот. Результатом недовольны, огорчены, но нужно двигаться дальше и работать.
Нам нужно было брать сегодня три очка. По ходу игры мы могли это сделать, но не сделали и не добились нужного для нас результата. Допустили такие моменты, которые неприемлемы.
Нужно играть от первых минут и до последних, быть постоянно в игре, быть сконцентрированными», – сказал Артур Оленин, подменявший дисквалифицированного Мурада Мусаева.
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