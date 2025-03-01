«Краснодар» 5 туров не побеждает в Мир РПЛ. У команды Мусаева 4 ничьих и 1 поражение за это время

«Краснодар» не побеждает в Мир РПЛ четыре месяца.

«Быки» сегодня разделили очки с «Крыльями Советов» (1:1) в 19-м туре.

В последний раз команда Мурада Мусаева побеждала 3 ноября. С тех пор у нее четыре ничьих и одно поражение в чемпионате России.

В следующем туре «Краснодар » выступит в гостях у «Пари НН». Это произойдет 7 марта.