«Краснодар» 5 туров не побеждает в Мир РПЛ. У команды Мусаева 4 ничьих и 1 поражение за это время
«Краснодар» не побеждает в Мир РПЛ четыре месяца.
«Быки» сегодня разделили очки с «Крыльями Советов» (1:1) в 19-м туре.
В последний раз команда Мурада Мусаева побеждала 3 ноября. С тех пор у нее четыре ничьих и одно поражение в чемпионате России.
В следующем туре «Краснодар» выступит в гостях у «Пари НН». Это произойдет 7 марта.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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