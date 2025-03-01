От рака легких в 32 года умер экс-хавбек «Ювентуса» и «Расинга» Идальго
Умер бывший полузащитник «Ювентуса» Нико Идальго.
Испанец скончался в возрасте 32 лет от рака легких. Заболевание было выявлено в 2021 году, с тех пор он в футбол не играл.
В течение карьеры Идальго поиграл за «Гранаду», «Кадис», «Расинг» и другие команды. Также в период с 2014 по 2017 год он принадлежал «Ювентусу», но не провел ни одной официальной игры в его составе.
Статистику Нико можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости