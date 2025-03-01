От рака легких в 32 года умер экс-хавбек «Ювентуса» и «Расинга» Идальго

Умер бывший полузащитник «Ювентуса» Нико Идальго.

Испанец скончался в возрасте 32 лет от рака легких. Заболевание было выявлено в 2021 году, с тех пор он в футбол не играл.

В течение карьеры Идальго поиграл за «Гранаду», «Кадис», «Расинг» и другие команды. Также в период с 2014 по 2017 год он принадлежал «Ювентусу», но не провел ни одной официальной игры в его составе.

Статистику Нико можно изучить здесь .