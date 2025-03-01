Круговой о том, почему не сыграл против «Зенита»: «Узнайте у главного тренера»
Данил Круговой ответил на вопрос, почему не сыграл против «Зенита».
Защитник попал в заявку ЦСКА на матч 19-го тура Мир РПЛ (0:0), но не сыграл против бывшей команды.
– Ждали вас на поле, почему не появились?
– Узнайте у главного тренера, – сказал Круговой.
«Зенит» назвал Кругового «главной жертвой» новой схемы Николича: «Он конкурирует с Мойзесом за место левого защитника и пока проигрывает эту борьбу»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
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