«Зенит» назвал Кругового «главной жертвой» новой схемы Николича: «Он конкурирует с Мойзесом за место левого защитника и пока проигрывает эту борьбу»

«Зенит» назвал Данила Кругового «главной жертвой» новой схемы ЦСКА.

Пресс-служба петербургского клуба представила соперника, с которым сине-бело-голубые встретятся в 19-м туре Мир РПЛ .

«Первую часть сезона ЦСКА завершил на шестом месте, отставая от топ-3 на шесть очков. Главный тренер армейцев Марко Николич не скрывал разочарования результатами, говоря, что зимой команда постарается уйти от схемы с тремя центральными защитниками.

Так и случилось: все матчи на зимних сборах ЦСКА начинал с четырьмя игроками обороны. Главной жертвой новой схемы стал бывший защитник «Зенита» Данил Круговой , теперь конкурирующий с Мойзесом за место левого защитника и пока проигрывающий эту борьбу.

В центре поля Николич обратился к ромбу – эта расстановка принесла успех тренеру в «Локомотиве» весной 2021-го. Тогда «Локо» выиграл девять матчей из одиннадцати и добрался до бронзовых медалей», – говорится в посте «Зенита ».

Круговой про «Зенит»: «Я ни на кого не обижен. Нет цели доказать, что со мной зря расстались, цель – победить с ЦСКА»