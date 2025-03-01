Обляков о 0:0 с «Зенитом» и Зделаре: «Желаю ему удачи, но не в играх с ЦСКА, на поле мы враги. Мы неплохо владели мячом, комбинировали, все идет хорошо, надо побеждать»
Встреча 19-го тура Мир РПЛ завершилась вничью (0:0). Саша Зделар дебютировал за «Зенит», полузащитник перешел из ЦСКА зимой.
«Переход Саши в «Зенит» был для меня неожиданным. Саша всех собрал на обеде. Тепло попрощались.
Я ему желаю удачи, но, конечно, не в играх с нами. Мы теперь соперники. На футбольном поле мы враги, а так можем пообщаться, в этом нет проблем.
Думаю, по моментам в первом тайме счет должен был быть 2:2. Может быть, даже в нашу пользу 3:2, а во втором тайме ни у нас, ни у «Зенита» не было опасных моментов.
Мы неплохо владели мячом, хорошо комбинировали, смотрелись удачно. Все идет хорошо, надо побеждать.
Где я играю, мне комфортно, между линиями люблю подниматься. Всегда работаю на команду. Где тренер меня видит, хочу использовать там лучшие качества», – сказал полузащитник ЦСКА.
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