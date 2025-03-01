Набравший 100 очков «Ман Сити» – лучшая команда в истории АПЛ по версии GiveMeSport. «Челси» в 1-й год Моуринью – на 2-м месте, «Непобедимые» Венгера – на 3-м
GiveMeSport составил рейтинг сильнейших команд в истории АПЛ.
В качестве основных критериев использовались положение команды в таблице, степень ее доминирования и наследие.
В десятку сильнейших вошли:
1. «Манчестер Сити»-2017/18, 100 очков.
2. «Челси»-2004/05, 95 очков.
3. «Арсенал»-2003/04, 90 очков.
4. «Манчестер Юнайтед»-2007/08, 87 очков.
5. «Манчестер Сити»-2022/23, 89 очков.
6. «Манчестер Юнайтед»-1998/99, 78 очков.
7. «Ливерпуль»-2019/20, 99 очков.
8. «Манчестер Сити»-2018/19, 98 очков.
9. «Ливерпуль»-2018/19, 97 очков.
10. «Челси»-2016/17, 93 очка.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
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