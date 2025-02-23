Алонсо – лучший молодой тренер мира по версии GiveMeSport. Артета – 2-й, Аморим – 5-й, Мотта – 7-й, Тедеско – 11-й

GiveMeSport представил рейтинг лучших молодых тренеров мира.

Список из 15 специалистов в возрасте не старше 45 лет был составлен на основе их достижений, влияния на команду, уровня турниров, в которых они участвуют, потенциала.

В подборку включены:

1. Хаби Алонсо , «Байер ».

2. Микель Артета , «Арсенал ».

3. Юлиан Нагельсманн, сборная Германии.

4. Андони Ираола, «Борнмут ».

5. Рубен Аморим, «Манчестер Юнайтед».

6. Себастиан Хенесс, «Штутгарт».

7. Тиаго Мотта, «Ювентус».

8. Эдин Терзич, без команды.

9. Фабиан Хюрцелер, «Брайтон».

10. Венсан Компани, «Бавария».

11. Доменико Тедеско, без команды.

12. Маттиас Яйссле, «Аль-Ахли».

13. Вилл Стилл, «Ланс».

14. Франческо Фарьоли, «Аякс».

15. Киран Маккенна, «Ипсвич».