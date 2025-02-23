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  • Алонсо – лучший молодой тренер мира по версии GiveMeSport. Артета – 2-й, Аморим – 5-й, Мотта – 7-й, Тедеско – 11-й
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Алонсо – лучший молодой тренер мира по версии GiveMeSport. Артета – 2-й, Аморим – 5-й, Мотта – 7-й, Тедеско – 11-й

GiveMeSport представил рейтинг лучших молодых тренеров мира.

Список из 15 специалистов в возрасте не старше 45 лет был составлен на основе их достижений, влияния на команду, уровня турниров, в которых они участвуют, потенциала.

В подборку включены:

1. Хаби Алонсо, «Байер».

2. Микель Артета, «Арсенал».

3. Юлиан Нагельсманн, сборная Германии.

4. Андони Ираола, «Борнмут».

5. Рубен Аморим, «Манчестер Юнайтед».

6. Себастиан Хенесс, «Штутгарт».

7. Тиаго Мотта, «Ювентус».

8. Эдин Терзич, без команды.

9. Фабиан Хюрцелер, «Брайтон».

10. Венсан Компани, «Бавария».

11. Доменико Тедеско, без команды.

12. Маттиас Яйссле, «Аль-Ахли».

13. Вилл Стилл, «Ланс».

14. Франческо Фарьоли, «Аякс».

15. Киран Маккенна, «Ипсвич».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
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logoБрайтон
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logoДоменико Тедеско
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logoЮлиан Нагельсманн
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoФабиан Хюрцелер
logoСебастиан Хенесс
logoАрсенал
logoМанчестер Юнайтед
logoЮвентус
logoВилл Стилл
logoИпсвич
logoХаби Алонсо
Франческо Фарьоли
logoЛанс
logoлига 1 Франция
logoТиаго Мотта
logoАль-Ахли Джидда
logoсерия А Италия
logoМикель Артета
logoРубен Аморим
logoБайер
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logoБорнмут
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logoбундеслига Германия
logoМаттиас Яйссле
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