«Зенит» три тура не побеждает в РПЛ: ничья с ЦСКА, поражения от «Акрона» и «Крыльев», все матчи – дома
«Зенит» потерял очки в трех турах Мир РПЛ подряд.
Команда Сергея Семака сегодня сыграла вничью с ЦСКА на своем поле – 0:0.
Перед зимней паузой в чемпионате России петербуржцы дома уступили сперва «Крыльям Советов» (2:3), а затем «Акрону» (1:2).
8 марта «Зенит» сыграет в Мир РПЛ с «Факелом», а 16-го – со «Спартаком». Обе игры – на выезде.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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