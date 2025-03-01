«Зенит» три тура не побеждает в РПЛ: ничья с ЦСКА, поражения от «Акрона» и «Крыльев», все матчи – дома

«Зенит» потерял очки в трех турах Мир РПЛ подряд.

Команда Сергея Семака сегодня сыграла вничью с ЦСКА на своем поле – 0:0.

Перед зимней паузой в чемпионате России петербуржцы дома уступили сперва «Крыльям Советов» (2:3), а затем «Акрону» (1:2).

8 марта «Зенит » сыграет в Мир РПЛ с «Факелом», а 16-го – со «Спартаком». Обе игры – на выезде.